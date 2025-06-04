この漫画は、作者・あおば(@ao_ba0524)さんによる、ママ同士だけでなく夫や夫の会社、子どもたちにまでトラブルに巻き込む厄介なママ友を描いたお話です。大学のころの同級生とママになって再会。でも、本当は心から会いたくないと思っていた…。弱みを握られた側は、かつての関係を持ち出されると怯えて過ごした挙句…？『お姫様気分なママ友』第44話をごらんください。 ©ao_ba0524 ©ao_ba0524