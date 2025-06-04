◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンクー中日（4日、みずほPayPayドーム）中日の三浦瑞樹投手が古巣相手に4回1/3の5失点で降板しました。オフにソフトバンクから戦力外となり、中日と育成契約を結び、4月に支配下を勝ち取った三浦投手。ここまで4試合で2勝負けなしと好投を続けています。そして交流戦第2戦で早速古巣との対戦機会が訪れました。1回先頭打者の周東佑京選手の快足で出塁を許すと、続く打者はダブルプレーで2アウトと