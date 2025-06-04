天皇・皇后両陛下と愛子さまは4日から、太平洋戦争の激戦地・沖縄を訪問されている。愛子さまは訪れた資料館で、戦争の証言に衝撃を受けられたご様子も見られた。皇后さまと愛子さまは淡いブルーグレーのスーツ戦後80年、本土復帰53年にあたり、天皇・皇后両陛下が長女・愛子さまを伴い沖縄を訪問された。両陛下と愛子さまは、午後1時ごろ那覇空港に到着し、出迎えた玉城知事ら一人一人と挨拶を交わされた。皇后さまと愛子さまは、