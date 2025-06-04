世の中には科学的に証明されないことがあり、そのなかでも身近な存在と言えるのが「幽霊」でしょう。また、霊のお祓いを生業とする「除霊師」という専門家もいて、怪奇現象で悩んでいる人にとっては頼りになる存在のはずです。【漫画】並の霊媒師なら手が出せないほどの悪霊だって…「100％除霊する男」全編を読むギャグ漫画家のおのでらさんがダ・ヴィンチWebやニコニコ漫画などで連載している『100％除霊する男』は、「100％堕と