国民的スーパースターで３日に肺炎のため８９歳で亡くなった元巨人の長嶋茂雄さんの自宅を、元西武の松坂大輔氏（４４）が弔問に訪れた。松坂氏は長嶋さんが指揮を執る予定だった０４年アテネ五輪代表でエースとして奮闘。０３年１１月の五輪予選では長嶋さんのもとでプレーした。１時間半滞在し「今日まで何となく実感がわかなかったんですけど、実際に長嶋さんの顔をみて、のみ込めた。すごく優しい顔をされていましたね。