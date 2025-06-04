トリンプ・インターナショナル・ジャパンは「天使のブラ 魔法のハリ感」の2025年秋冬の新作を全国のトリンプ店舗・公式オンラインストアで発売開始しました。今回のビジュアルには、新アンバサダーをつとめる女優の菜々緒さんが登場しました。【動画】力強い！菜々緒さんの筋トレシーン女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It’s Personal〜きれいごとより、私ごと。〜」を発信する同社。ハリ感メイクシートと3Dパッドで、