アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberに転身した根本凪さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.24』（扶桑社）のグラビアに登場。掲載カットの一部が公開されました。【写真】豊満ボディでファンをとりこにする根本凪さんキュートなルックスと豊満なボディのギャップで、グラビアファンをとりこにする根本さん。今回は千葉の海や旅館でオフ感あ