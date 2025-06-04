Image: Apple 何が出るかな？ 何が出るかな？フフフフーフーン♪ と楽しみにしている方も多いはず。そう、まもなくApple（アップル）の開発者向けカンファレンス、WWDC25が始まります。基調講演は、日本時間6月10日深夜2時スタートですよ！さて、2023年はVision Pro、2024年はApple Intelligenceが発表されて大いに世界が盛り上がりましたが、今年はいったい何が出るのか？ ざっくりとですが