中国水利部国際協力・科技司が組織し、中国水利水電科学研究院が自主開発したマルチソースに基づく「水利基準AIビッグモデル」が先ごろ発表され、水利技術基準をテーマとする評価作業で実際に応用されました。同モデルは中国水利水電科学研究院の「SkyLIM」システムに基づき、「膨大な知識ベース＋DeepSeek/Qwenデュアルモデル＋標準サービス」の技術アーキテクチャーを採用しています。自然言語処理や知識グラフ、マルチモーダル