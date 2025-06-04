晴れの門出に選んだ場所は「棚田」でした。佐渡市に移住したカップルが棚田に囲まれた美しい景色の中、結婚式を挙げ、永遠の愛を誓いました。佐渡市の「昇竜棚田」で結婚式を挙げたのは、大久保新さん・小川温子さん夫婦です。友人など約30人がおそろいのTシャツを着て2人の門出を祝福しました。新婦の小川さんは東京都出身。昇竜棚田の美しさに惹かれ4年前に佐渡に移住しました。棚田の美しい自然を守ろうと「佐渡棚田ガー