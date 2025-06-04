さくらんぼの大玉品種「やまがた紅王」の出荷説明会が寒河江市で開かれ関係者がブランドを高める出荷基準と箱詰めの方法を確認しました。 【写真を見る】大きさは500円玉ほど！ 超大玉さくらんぼ "やまがた紅王" の出荷説明会ブランド力を高めるポイントは（山形・寒河江市） 佐藤友美アナウンサー「本格デビューから今年で３年目のやまがた紅王。そのポイントがこのぐらいの大きさなんです」 「やまがた紅王」は