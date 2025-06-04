いま開会中の国会での議員主導による再審法の改正成立を求めて県弁護士会は山口市で街宣活動しました。（街宣活動）「現在の再審法の手続きは多くの問題点があります」県弁護士会は3日、全国の弁護士会と連動し、いまの国会での再審法の改正を訴える街宣活動と記者会見を行いました。（県弁護士会・浜崎大輔会長）「昨年の（袴田事件）無罪判決では捜査機関による証拠の捏造を認定しています」袴田事件は1980年に死刑が確定しまし