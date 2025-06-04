福岡県警門司署は4日、北九州市門司区の一般住宅に3日午後3時20分ごろ、北九州市門司区の一般住宅に東京高等裁判所をかたる「民事訴訟発付通知」と書かれた不審なはがきが投かんされていたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。はがきには「未納料金があり訴訟となったので記載された電話番号に電話したください」などと記載されていたという。同署は「このようなはがきは詐欺の可能性が高いので、一人で悩まず家族、警察など