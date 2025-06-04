宇部市で珍しい巨大なコンニャクの花がもうすぐ咲きそうだという話題をお伝えしましたが、4日に咲いたようです。世界有数の大きさ、特徴的だというにおいはどうなのか取材しました。宇部市の「ときわミュージアム」で、4日午後9時に開花が確認されたのは、巨大コンニャク＝「アモルフォファルス・デカス・シルヴァエ」です。根元から花先までの高さは、3メートル13センチ。この花が咲くのは2年ぶりで当時のサイズ、2メ