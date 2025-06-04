歯と口の健康週間に合わせ子どもたちが描いた歯科衛生の大切さを啓発するポスター展が大分市で開かれています。 【写真を見る】歯科衛生の大切さを啓発大分市で図画ポスター展「歯と口の健康週間」始まる 6月4日から10日までは、日本歯科医師会などが実施する「歯と口の健康週間」です。これにあわせて大分市のJ:COMホルトホール大分では「歯と口の健康図画ポスター展」が3日から開催されています