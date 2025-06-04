受験生の学力アップにつなげようと、大分県国東市の中学校で市が民間に委託して開く放課後学習塾が2025年度も始まりました。 【写真を見る】受験生の学力アップへ中学校で放課後学習塾始まる市が民間学習塾に委託大分・国東市 国東市では中学3年生を対象に2022年度から校舎での放課後学習塾を無料で実施しています。2024年度からは市内すべての中学校・義務教育学校あわせて4校に拡大され、国東中学校で4日開塾式が行われ