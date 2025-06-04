与野党が開いた選挙運動の課題に関する協議会＝4日午後、国会与野党は4日、選挙運動の課題に関する協議会を国会内で開き、交流サイト（SNS）上の偽情報対策などを話し合った。自民党は改善策をまとめた議論のたたき台を説明。運営事業者に偽情報の拡散などの悪影響を軽減するよう求めるべきだと強調した。立憲民主党は、問題のある投稿を削除する努力義務を事業者に課す法整備を主張した。与野党は今国会中の意見集約を目指す。