パキスタンの刑務所から130人以上が逃走中です。地元メディアによりますと、パキスタン南部の都市カラチの刑務所で2日夜から3日早朝にかけて、受刑者216人が脱走しました。現地で地震が断続的に発生し、揺れでパニックを起こした受刑者らを避難させようとしたところ、受刑者らが刑務官から銃を奪い、逃げ出したということです。警察当局との銃撃戦に発展し、受刑者1人が射殺され、約80人が拘束されましたが、130人以上が逃走したま