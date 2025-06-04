大分市の中学校総合体育大会が4日開幕し、県大会出場を目指して各競技で熱戦が繰り広げられました。 【写真を見る】大分市中学総合体育大会が開幕県大会出場目指して若い力が18競技で熱戦を展開 大分市の中総体は4日から3日間を主な日程として29会場で18競技が実施されます。 少子化の影響で全国的にクラブチームが増加する中、大分市では2024年から民間で運営する地域スポーツ団体も出場できるようになり、今