「日本ハム−阪神」（４日、エスコンフィールド）日本ハムのドラフト５位ルーキー・山県秀が同点に追いつかれた直後の四回にプロ初アーチとなる勝ち越し２ランを放った。２死から松本剛が安打で出塁し、続く山県が初球のストレートを完璧に捉えた。打球はグングン伸びて左翼フェンスを越えるプロ１号弾。本拠地は大歓声に包まれ、ベンチでは新庄監督が歓喜の表情を浮かべ、バンザイタッチで出迎えた。