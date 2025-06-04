全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市の店でプリプリのエビを贅沢に使ったボリューム満点のエビかつ丼をご紹介します。新潟市西蒲区にある『酒泉わたゆり』。創業50年の風情あふれる店の人気のメニューが…【酒泉わたゆり泉井謙一さん】「2本なので、ダブルエビかつ丼」天然のエビをふんだんに使った〈ダブルエビかつ丼 1400円〉です。【酒泉わたゆり泉井謙一さん】「（たれは）ほぼ50年変わらない味」こう話