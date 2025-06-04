ドジャース―メッツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、本拠地メッツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。3打数無安打2四球だった。チームが6-5でサヨナラ勝ちしたこの試合、出塁後に相手の遊撃手フランシスコ・リンドーアと仲良く塁上で交流するシーンがあった。4-5と1点を追う8回に四球で出塁し、2番ベッツの中前打で二塁に進んだ大谷。するとショートを守るリンドーアが大谷に近づき、なにやら言葉を