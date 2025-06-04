◆日本生命セ・パ交流戦２０２５オリックス―広島（４日・京セラＤ大阪）広島の大瀬良大地投手が、今季ワーストの４回６失点で降板した。３回まで無失点も、４回に崩れた。４回無死満塁、紅林の打ち取った打球が左翼線にポトリと落ちる２点適時打となった。不運な形で先取点を奪われると、その後は若月に適時二塁打、中川に２点二塁打、なおも１死一、三塁から頓宮に適時二塁打を浴びた。４回は１四球を挟んだ５連打を含む