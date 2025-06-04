◆日本生命セ・パ交流戦日本ハム―阪神（４日・エスコンフィールド）日本ハムのドラフト５位ルーキー・山県秀内野手が、プロ１号をマークした。佐藤輝、大山の連弾で同点とされた直後の４回、２死一塁から阪神先発・門別の初球１４４キロを豪快に引っ張った。左翼ブルペンに飛び込む勝ち越しの１号２ラン。フェンスオーバーを見届けた山県は、一塁ベースを回ったところで右腕を突き上げた。独特のリズムを刻む遊撃守備と特