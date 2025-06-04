尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の罷免に伴う韓国の大統領選は、革新系の李在明（イ・ジェミョン）氏が当選し、大統領に就任しました。鹿児島に暮らす韓国出身者は「日韓交流を進めてほしい」と話します。 （韓国大統領に就任 李在明氏）「国民を団結させるという大統領の義務を決して忘れない」 韓国の釜山出身の文智園さん(19)です。去年4月から鹿児島大学理学部に留学中です。 （文智園さん）「国の一番大事なことを決め