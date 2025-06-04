塩田知事は、新たな総合体育館の設計費およそ9億円を盛り込んだ補正予算案を、4日に開会した鹿児島県議会の6月定例会に提案しました。 （塩田知事）「スポーツ・コンベンションセンターの整備を進めるにあたっては、強い覚悟を持って臨んでまいりたい」 県がドルフィンポート跡地に計画する新たな総合体育館の事業費は、資材価格や人件費の高騰などで、当初の倍近い488億円に膨らんでいます。 このため、県は