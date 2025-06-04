アイロンがけ、正直ちょっと面倒ですよね。特に忙しい朝はサッとシワを伸ばしたい……。そんなニーズに応えるのが、東芝ライフスタイルが6月上旬に発売する「TAS-X80」。4wayコードレス衣類スチーマー「La・Coo S（ラクーエス）」シリーズのフラッグシップモデルです。 記事のポイント 「La・Coo S TAS-X80」は、従来のコードレス・コード付き4wayの利便性に加え、「360°スチーム」「軽量化」「倍増ショット」「立ち上がり時間短