◇交流戦ソフトバンクー中日（2025年6月4日みずほペイペイD）ソフトバンク栗原陵矢内野手（28）が4日の中日戦で19試合ぶりとなる3号2ランを放った。「打ったのは真っすぐです。とにかく自分のスイングをすることを考えました。中々、思うような結果が出ていない中で、近藤さんが練習に付き合ってくれている成果がやっと出てくれました」「6番・三塁」での1打席目。0―0の無死一塁で昨季までソフトバンクに在籍した先発