戦後、皇室の一員として初めて沖縄を訪問されたのが上皇ご夫妻です。そして戦争の時代を生き抜いてきたお二人の思いを引き継がれたのは、戦争を直接知らない世代である天皇陛下です。大切にされてきた戦争の記憶の継承を振り返ります。◇戦後80年の節目にあたり、沖縄を訪問されている天皇皇后両陛下と長女の愛子さま。歓迎ムードの裏で、デモも…。沖縄の人たちが抱える、皇室への思い。戦前、昭和天皇は軍の大元帥「最高指