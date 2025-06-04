欧州株独ＤＡＸ指数が再び最高値を更新、一時２４３４６．１５ポイント 東京時間18:59現在 英ＦＴＳＥ100 8811.07（+24.05+0.27%） 独ＤＡＸ24264.00（+172.38+0.72%） 仏ＣＡＣ40 7841.50（+77.66+1.00%） スイスＳＭＩ 12330.21（+90.59+0.74%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:59現在 ダウ平均先物JUN 25月限42654.00（+56.00+0.13%） Ｓ＆Ｐ50