イケメン彼氏との“レス状態”に悩む女性が婚前サバイバル番組で他のカップルと共同生活。他の女性メンバーが彼氏と打ち解ける姿に嫉妬心を燃やした。【映像】最年少女性メンバーと絡む“レス”彼氏6月3日（火）夜９時、ABEMAにて『ウェディングウォーズ』#6が放送。この番組は結婚を前提に交際するカップル8組が過酷な合宿生活の中で愛と絆を試される試練に挑戦。勝ち残った1組に“お祝い金”として賞金1,000万円が贈られる婚