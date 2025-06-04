「日本ハム−阪神」（４日、エスコンフィールド）阪神の先発・門別は４回８安打４失点でＫＯされた。初回２死三塁から郡司に先制の中前適時打を浴びると、二回は先頭・万波にソロを被弾した。三回はピンチを脱して無失点に抑えたが、佐藤輝と大山の連続アーチで同点となった直後の四回に２失点。２死一塁から山縣に痛恨の勝ち越し２ランを浴びた。北海道出身の門別にとって公式戦初の凱旋（がいせん）登板。前日は「みん