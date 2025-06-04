スーパーには安いコメを求める長い行列――。“備蓄米フィーバー” はいまも続いている。就任から10日ほどで「5kg2000円」を実現させた小泉進次郎農水大臣の評価は爆上がりだ。ついには「進次郎総理」を期待する声も上がり始めた。「就任時に “コメ大臣” を自称し、コメの価格高騰に全力で取り組む姿勢をアピールした進次郎氏。以前から『農政改革』を訴えてきたこともあり、党内には “逆風” も吹いているようです。実際、