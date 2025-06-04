新田知事はきょう、能登半島地震で被災した事業者支援や、国の高校無償化の施策などを盛り込んだ富山県の補正予算案を発表しました。一般会計でおよそ34億円にのぼります。県の6月補正予算案では、能登半島地震で被災した中小企業の設備の復旧などを支援する「なりわい再建支援事業」におよそ18億2000万円を計上しました。また、国の高校無償化施策の変更に伴い、これまで対象外だった年収910万円以上の世帯に、全日制の高校生で月