今月22日に投開票が行われる東京都議会議員選挙へ向け、立憲民主党はきょう、公約を発表しました。立憲民主党都連長妻昭 会長「『生活都市、東京を取り戻す。』ということで。経済都市の側面があまりにも強く、生活都市の側面がないがしろになっているのではないか」きょう発表した政策で、立憲民主党は物価高騰の対策として、▼子育て世帯や生活困窮者などへの家賃補助制度、▼中小企業の賃上げへの支援、▼就職氷河期世代