気象台は、午後7時23分に、大雨警報（浸水害）を足利市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・足利市に発表 4日19:23時点南部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■足利市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm