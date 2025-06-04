◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-阪神（4日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムのルーキー・山縣秀選手がプロ初ホームランとなる勝ち越し2ランを放ちました。昨年のドラフトで早稲田大学から5位で日本ハムへ入団した山縣選手。この日は「9番・ショート」でスタメンに名を連ねました。ホームランが飛び出したのは、2-2の同点で迎えた4回。2アウト1塁で山縣選手に打席が回ってきます。初球のストレートを引っ張ると、打球は高々