上関小学校で4日、ちょっと変わった入学式が行われました。（上関小学校 森分一考校長）「マダイ6匹、クルマエビ5匹の入学を許可します」上関小学校に入学してきたのは、マダイとクルマエビです。上関小学校ではこどもたちにふるさとの海や特産品について学んでもらおうと地元の栽培漁業協会と協力し町の魚である「マダイ」と町の特産品の「クルマエビ」を飼育し、放流しています。新入生のマダイとクルマエビはさっそく、小さな水