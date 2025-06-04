研究の筆頭共著者ラブニート・シドゥ氏。研究チームは人骨からペスト菌を収集した/McMaster University（ＣＮＮ）中世欧州で特に暗い時代の一つは、黒死病として知られるペストの大流行期だ。わずか５年の間にペストで死亡した人は２５００万人以上にのぼる。しかし、この疫病は終息しなかった。ペストは宿主をより長く生き延びさせるために適応し、より広範囲に広がり、何世紀にもわたり人々に感染し続けることに成功したのだ。今