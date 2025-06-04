［ソウル４日ロイター］ - 韓国の大統領選では、若年の女性票が、革新系政党「共に民主党」の李在明氏を勝利に導いた。若年の男性は保守系候補に投票し、性別による投票行動の差が鮮明となった。背景には男女格差の問題がある。韓国放送局３社の合同出口調査によると、２０代の女性の約５８％、３０代の５７％が李氏に投票した。これに対し、２０代、３０代の男性の過半数は保守系「国民の力」の金文洙氏と「改革新党」の