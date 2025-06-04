◆日本生命セ・パ交流戦２０２５日本ハム―阪神（４日・エスコンＦ）阪神が勝ち越しを許した。２―２の４回２死一塁。先発・門別が山県に左翼へ勝ち越し２ランを浴びた。佐藤輝、森下の連発で同点に追いついた直後だっただけに、痛い一発となった。