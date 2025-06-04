トータル１３９ストロークで初優勝した小田祥平（専修大）＝相模原ＧＣゴルフの神奈川県アマチュア選手権２０２５（県ゴルフ協会主催、神奈川新聞社など共催）は４日、相模原ゴルフクラブ・東コース（７２３３ヤード・パー７２）で男子の部決勝最終日が行われ、初日首位の小田祥平（専修大）が３アンダーの６９ストロークで回り、２位に７打差をつけるトータル１３９で初優勝を飾った。小田は１７ホールまで、ノーボギーの盤石