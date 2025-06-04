あす5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜後10：00）は、「わざわざそんなところまで!?食通芸能人の執念グルメ」を届ける。【番組カット】休養するダウンタウンの代打MCを務める陣内智則今週は、休演するダウンタウン（松本人志、浜田雅功）の代打MCを陣内智則が務める。猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、数原龍友（GENERATIONS）、三四郎、鈴木亜美、立川志らく、なすなかにし、バービー（フォーリンラブ