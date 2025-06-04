プロボクシングで世界最速4階級制覇を果たした岐阜県多治見市出身の田中恒成選手が現役生活にピリオドを打ちます。 【写真を見る】「次試合をすれば失明すると言われ…」ボクシング 田中恒成選手(29) 引退 世界最速で4階級制覇 （現役引退を表明 田中恒成選手）「きょうはここでプロボクサー田中恒成は、引退することをご報告します。プロ生活11年間、長い間たくさんの応援ありがとうございます」 田中恒成選手のプロデビ