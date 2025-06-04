新名神の逆走。容疑者を立ち会わせて実況見分です。 【写真を見る】道を間違えたのが原因か？新名神を逆走した容疑者を立ち会わせ実況見分4台が絡む事故を引き起こし4人にけがをさせた疑い三重 （小池尚弘カメラマン）「容疑者の男を立ち会わせています」 通行止めにした新名神高速の下り線に現れたペルー国籍の無職ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者(34)。容疑者が先月、この場所で逆走を引き起こし