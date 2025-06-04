一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を6月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。お盆の一部期間は対象外となる。いずれもポイントを即時利用した場合、東京ドームホテル（2名素泊まり）が19,019円から、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（同）が26,340円から、札幌ビューホテル大通公園（同）が6,320円から、東急ステイ札幌大通（同）が8,400円から、グランドプ