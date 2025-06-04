オンラインで記者会見する京都大の柏原正樹特任教授＝4日午後日本人初のアーベル賞を受賞した京都大数理解析研究所の柏原正樹特任教授（78）は4日、授賞式が行われたノルウェーからの帰国後、初めてとなる記者会見を開いた。授賞式について「荘厳な雰囲気だった。うれしい」と振り返り、数学者を志す若手に向け「どんな小さなことでも良いから新しいことに挑戦してほしい」と呼びかけた。柏原さんは先月20日、オスロで授賞式に