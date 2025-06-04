北海道・羽幌警察署は2025年6月4日、羽幌町の駐車場で、普通貨物車を運転中、駐車中の別の車両にぶつけて50代の男性にけがをさせ、そのまま逃げたとして、ひき逃げと過失運転致傷の疑いで、石狩地方に住む自称・会社員の少年（19）を逮捕しました。少年は5月1日午後2時20分ごろ、羽幌町南町の商業施設の駐車場で普通貨物車を運転中、後退する際に、後ろ側に駐車していた軽乗用車と衝突する事故を起こし、軽乗用車に乗っていた町内