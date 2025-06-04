◆日本生命セ・パ交流戦２０２５日本ハム―阪神（４日・エスコンＦ）阪神が主砲の連発で同点に追いついた。０―２の３回１死、まずは佐藤輝が右翼スタンドギリギリへ１４号ソロ。続く大山は左翼席上段に飛び込む４号の豪快弾だ。４、５番コンビの一撃で試合を振り出しに戻した。