元ＴＢＳでフリーの安東弘樹アナウンサーが４日までに自身のインスタグラムを更新し、軟部腫瘍（しゅよう）の切除手術を受けたことを報告した。安東アナは「先日ラジオでは、お話しましたが右足、薬指の根元に出来た軟部腫瘍を切除する為に、入院、手術をしました」とコメント。「薬指の根元の空間に、もう一つ赤ちゃんの指の様な塊が出来ていて（ぱっと見、可愛い）、それが大きくなってきたので、切った、という訳です」と